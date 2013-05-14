Оппозиция отказывается голосовать за «обрезанную» неприкосновенность

Оппозиция и фракция Коммунистической партии Украины выступают за лишение неприкосновенности не только народных депутатов, но и Президента и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители оппозиции и КПУ заявили во время рассмотрения проекта закона “О внесении изменения в Конституцию Украины относительно неприкосновенности”. В соответствии с выводом Конституционного Суда, признаны неконституционными положения, касающиеся отмены неприкосновенности Президента и судей, в то же время суд признал конституционными положения об отмене неприкосновенности народных депутатов.

В своем выступлении народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко отметил, что оппозиция “обрезанную версию лишения неприкосновенности поддерживать не будет и за нее голосовать не будет”.

По словам Томенко, оппозиция выступает за то, чтобы неприкосновенности были лишены не только народные депутаты, но и Президент и судьи. Он отметил, что власть хочет лишить неприкосновенности только народных депутатов, чтобы затем преследовать их как лидера «Батькивщины», экс-премьера Юлию Тимошенко.

В свою очередь председатель фракции КПУ Петр Симоненко отметил, что фракция последовательно выступает за отмену неприкосновенности и народных депутатов, и Президента, и судей.