Зурабов дал понять, что Россия не хочет подпускать ЕС к украинской трубе
16:10, 29 апреля 2013Политика
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Россия может гарантировать прокачку 60 миллиардов кубометров газа в год по ГТС Украины при условии создания двустороннего газотранспортного консорциума.
Михаил Зурабов рассказал о предварительном плане
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол РФ на Украине Михаил Зурабов.
"Мы как наиболее перспективный рассматриваем вариант двустороннего газового консорциума, где Россия примет на себя обязательства транспортировать определенное количество газа. В предварительном плане говорится как минимум о 60 миллиардах кубов газа для транспортировки через украинскую ГТС", - сказал Зурабов журналистам.
Он пояснил, что если объем прокачки будет меньше 60 миллиардов кубометров газа в год, то это не позволит содержать ГТС Украины в надлежащем состоянии.
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