Что думают украинцы о помиловании Луценко (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, 69,4% граждан Украины положительно отнеслись к помилованию Президентом и освобождению из заключения Ю.Луценко. При этом положительное отношение выразили большинство жителей всех регионов и сторонников всех парламентских политических сил, отметили в Центре Разумкова.

Большинство опрошенных (53,7%) считают, что это освобождение состоялось под давлением международного сообщества, 18,4% придерживаются мнения, что это состоялось под давлением общественного мнения Украины, и 14,7% – с доброй воли Президента В.Януковича.

В решающей роли международного сообщества в освобождении Ю.Луценко убеждено большинство или относительное большинство жителей всех регионов и сторонников всех парламентских партий.

Относительно влияния освобождения Ю.Луценко на положение оппозиции, то чаще всего опрошенные дают ответ, что это не повлияет на ее положение (38,6%) или же усилит ее (31,5%). Усиления оппозиции в результате освобождения Ю.Луценко чаще всего ожидают симпатики ВО «Батькивщина» (52,4%) и ВО «Свобода» (52,9%).

Исследование выявило, что подавляющее большинство (69,4%) граждан Украины считают, что В.Янукович оказывает личное влияние на суды и деятельность правоохранительных органов по делам Юлии Тимошенко и Ю.Луценко. Такое мнение разделяют подавляющее большинство жителей Западного, Центрального и Восточного регионов и относительное большинство жителей Юга; более 90% тех, кто на последних парламентских выборах голосовал за ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода», 85,2% представителей электората партии «УДАР» Виталия Кличко», 53,1% представителей электората Коммунистической партии Украины и относительное большинство (43,3%) тех, кто голосовал за Партию регионов.

***Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 12 по 16 апреля 2013 года. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым согласно выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 132 населенных пунктах (из них 79 городских и 53 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.