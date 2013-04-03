Главное за день: обзор топ-новостей

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Регионал получила сотрясение мозга от «оппозиционного» снежка: открыли дело

По предварительному заключению медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Милиция открыла уголовное производство по факту нападения на депутата-«регионала». А Юлия Тимошенко призвала объединенную оппозицию найти людей, виновных в нападении.

Украинцы рассказали, где бы они хотели родиться (опрос)

Почти половина украинцев - 48%, если бы имели возможность выбрать страну, где родиться, выбрали бы Украину.

Укрзализныця дала право на три ошибки в именном билете

При оформлении проездных билетов на поезд допускается наличие не более трех ошибок в написании имени и фамилии пассажира.

Высший спецсуд не удовлетворил кассацию Луценко

В то же время кассационная жалоба на приговор подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения причиненных МВД убытков с 643 до 609 тыс. гривень. Луценко и его защитники смехом отреагировали на это решение.

Скандальное ДТП с участием «скорой» признали несчастным случаем на производстве

Родственники сотрудников "скорой помощи", погибших в аварии, а также серьезно пострадавший водитель медицинской машины получат материальную компенсацию от государства.

Лишь 7% украинских школьников считаются здоровыми

В Украине за последние пять лет уровень заболеваемости среди детей школьного возраста вырос на 15%.

У киевской СБУ - новый начальник

Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области назначен Александр Щеголев.