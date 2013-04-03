Регионал получила сотрясение мозга от «оппозиционного» снежка: открыли дело

В Киеве милиция открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов Ирину Горину.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, 2 апреля в 21.20 в киевскую милицию обратилась народный депутат Украины Ирина Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4, ее догнала группа граждан, около 50 человек с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурными выражениями, угрожать физической расправой и бросаться в нее комьями снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения.

По предварительному заключению медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Следственным отделом Печерского рай управления ГУ МВД Украины в г. Киеве данные по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». Проводится досудебное расследование.