Высший спецсуд не удовлетворил кассацию Луценко

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор экс-министру внутренних дел Украины Юрию Луценко по делу о должностных преступлениях. Таким образом, экс-министр будет отбывать наказание в Менской исправительной колонии до конца четырехлетнего срока, который заканчивается в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласил сегодня председательствующий в коллегии Высшего спецсуда судья Сергей Слинько.

Согласно решению, суд не удовлетворил кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко.

В то же время в своем постановлении суд отметил, что кассационная жалоба на приговор Ю.Луценко подлежит частичному удовлетворению в части уменьшения возмещения нанесенного МВД Украины ущерба с 643 до 609 тыс. грн. По другой части кассационной жалобы приговор оставлен без изменений.

Также своим постановлением Высший спецсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу на приговор бывшему водителю экс-министра Леониду Приступлюку.

Ю.Луценко и его защитники смехом отреагировали на это решение суда. Полный текст постановления будет оглашен позднее.

По теме: Семья Луценко не будет просить Януковича о помиловании

Как сообщал УНИАН, 2-3 апреля коллегия судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассматривала кассационную жалобу на приговор Ю.Луценко о лишении его свободы на 4 года за совершение должностных преступлений.

Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконный прием на работу в милицию личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил бывшего министра внутренних дел к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за нанесенный ущерб) с лишением права занимать руководящие должности и ранга государственного служащего.

Кроме того, суд признал виновным в совершении преступления бывшего водителя Ю.Луценко Л.Приступлюка и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой на два года.

16 мая 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.