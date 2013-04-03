Украинцы рассказали, где бы они хотели родиться (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно результатам исследования, 9% опрошенных выбрали бы Россию, 5% – Германию, 4% – США, по 2% – Великобританию, Италию, Швейцарию, Францию, по 1% – Польшу, Канаду, Швецию, Беларусь. Вместе с тем, 2% – выбрали бы СССР, около 4% – другие страны.

16% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

В целом 15% опрошенных, если бы имели возможность выбрать страну, где родиться, выбрали бы страны Евросоюза, еще 4% – США. Россию, Беларусь, Казахстан выбрали бы около 10% респондентов, еще 2% – выбрали бы СССР.

Россию чаще всего выбирали на Донбассе (18%), юге (13%) и востоке (13%) страны. Германию, США, Италию, Великобританию – на западе и севере страны. Вместе с тем, в центре страны чаще всего выбирали Украину.

Чем младше респонденты, тем меньше среди них тех, кто хотел бы родиться в Украине: только 40% молодежи выбрали бы Украину, в то же время среди старших людей таких в 1,5 раза больше. Каждый десятый молодой украинец хотел бы родиться в США, чуть меньше – в Германии и Великобритании. Женщины больше привязаны к Украине, чем мужчины. Последние чаще выбирали Россию, Германию и США.

Интересно, что каждый десятый избиратель КПУ хотел бы родиться в СССР. Каждый шестой избиратель Партии регионов и КПУ хотел бы родиться в России. В то время как каждый шестой избиратель «УДАРа» выбрал бы Германию. Наиболее преданными стране оказались избиратели «Батькивщины» и «Свободы» – почти 60% из них, если бы имели возможность выбрать страну, где родиться, выбрали бы Украину.

*** Всего в ходе исследования, проведенного 22 – 28 февраля 2013 г., опрошено 2 тыс. респондентов.

Опрос проведен во всех областях Украины методом личного формализованного интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30% - не более 2%, для значений, близких к 10% - не более 1,3%, для значений, близких к 5% - не более 1%.