Тимошенко просит найти людей, забросавших женщин-нардепов снежками

Об этом говорится в заявлении Ю.Тимошенко, размещенном на ее сайте.

«2 апреля во время акции гражданского протеста были нанесены травмы женщинам-депутатам от Партии регионов. Я, как политик оппозиционного лагеря, от имени всех, кто считает себя оппозицией, хочу принести извинения Ирине Гориной, Юлии Левочкиной, Марине Ставнийчук, которым во время акции гражданского протеста нанесли травмы снежками, которые полетели из рук неизвестных людей», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Она обратилась к объединенной оппозиции с просьбой сделать все возможное для того, чтобы найти людей, которые это сделали, чтобы они хотя бы принесли извинения этим женщинам - депутатам от Партии регионов.

«Мы - достойные и моральные люди. Поэтому не только найдите виновных, но и обратитесь к людям с призывом не совершать насилия против своих оппонентов на митингах. Наша с вами сила в честных целях и соблюдении ценностей», - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

Сегодня, 3 апреля, милиция Киева открыла уголовное производство по факту нападения сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов И.Горину.

По данным ГУ МВД столицы, 2 апреля в 21.20 в милицию обратилась И.Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на ул. Шелковичной, 4 ее догнала группа граждан, около 50 человек, с плакатами нескольких оппозиционных сил. Агрессивно настроенные граждане беспричинно начали оскорблять ее нецензурной бранью, угрожать физической расправой и бросать комки снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения. По предварительному заключению медиков, которые обследовали женщину в условиях стационара одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сегодня лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция не имеет никакого отношения к инциденту во время вчерашней акции возле Верховной Рады, в результате которого пострадали женщины-народные депутаты.

“Мы не имеем отношения к этому инциденту, а по-человечески мне просто досадно, когда на женщин поднимают руку. Я думаю, что этих людей нужно найти и наказать за это”, - сказал он.

В то же время А.Яценюк отметил, что ни разу во время акций оппозиции еще не было подобных инцидентов.