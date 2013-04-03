Укрзализныця дала право на 3 ошибки в именном билете

С внедрением системы именных железнодорожных документов кассиры будут вносить именные данные пассажира с его слов, без предъявления удостоверения личности, и поэтому «Укрзализныця» допускает возможность неправильного написания имени или фамилии пассажира.

«При оформлении билета допускаются три ошибки в написании фамилии и имени пассажира. Если их больше, пассажир должен обратиться в кассу, чтобы там распечатали проездной документ без ошибок», - цитирует пресс-служба начальника отдела вокзалов Приднепровской железной дороги Ивана Леводянского.

По его словам, билет с более чем тремя ошибками будет считаться недействительным, и не будет давать право на посадку в поезд.

Пресс-служба также сообщает, что с внедрением системы именных железнодорожных документов пассажирам запрещается переоформлять билет с измененной в нем фамилией и именем.

Все, кто приобрел билеты заранее (без внесения именных данных) на даты после 6 апреля, не должны предъявлять документы при посадке. Это касается и тех, кто оформлял проездные документы или сделает это в странах СНГ и Балтии, где нет «именных» билетов.

Как сообщал УНИАН, постановление №160 от 6 марта 2013 «О внесении изменений в Порядок обслуживания граждан железнодорожным транспортом» опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

Оно, в частности, предусматривает внедрение именных проездных железнодорожных билетов на поездах дальнего следования, при этом удостоверяющий личность документ необходимо предъявлять только при посадке в поезд, а не при покупке билета.