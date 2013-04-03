У киевской СБУ - новый начальник
17:44, 03 апреля 2013Общество
3150
Президент назначил начальника Главного управления СБУ в Киеве и области.
Президент назначил начальника Главного управления СБУ в Киеве и области
Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области назначен Александр Щеголев.
Соответствующий указ Президента Украины Виктора Януковича обнародован на официальном сайте главы государства.
Другими указами В.Янукович освободил Юрия Парамонова от должности начальника Управления СБУ в Киеве и Сергея Качуровского - от должности начальника Управления СБУ в Киевской области.
Кроме того, Президент назначил Владимира Ляпкина начальником Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter