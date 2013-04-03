У киевской СБУ - новый начальник

Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области назначен Александр Щеголев.

Соответствующий указ Президента Украины Виктора Януковича обнародован на официальном сайте главы государства.

Другими указами В.Янукович освободил Юрия Парамонова от должности начальника Управления СБУ в Киеве и Сергея Качуровского - от должности начальника Управления СБУ в Киевской области.

Кроме того, Президент назначил Владимира Ляпкина начальником Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины.