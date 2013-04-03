Только каждый пятнадцатый украинский школьник считается здоровым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра социальной политики Лидия Дроздова сегодня во время парламентских слушаний по вопросам оздоровления и отдыха детей и молодежи.

Она отметила, что на сегодняшний день всего 7% школьников считаются полностью здоровыми.

Поэтому, по ее словам, очень важно, чтобы для укрепления и восстановления здоровья детей был полноценный отдых детей.

Л.Дроздова сообщила, что согласно плану обеспечения оздоровления и отдыха, около 3 млн детей школьного возраста планируется оздоровить в этом году, что “на 100 тыс. больше, чем в прошлом году, а это более 69% от общей численности детей школьного возраста».

Она отметила, что предусмотрено обеспечить оздоровлением и отдыхом 100% детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, 72,7% детей из многодетных и малообеспеченных семей, 49,6% детей, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, 49,1% детей-инвалидов, 74% детей, родители которых погибли во время исполнения служебных обязанностей, и 48,6% детей работников агропромышленного комплекса.

Она сообщила, что в госбюджете на текущий год предусмотрены расходы на организацию оздоровления и отдыха детей в сумме около 417 млн грн, что на 2,5 млн. грн. меньше, чем в прошлом году.

Л.Дроздова также подчеркнула, что в центрах “Артек” и “Молодая гвардия” планируется оздоровить почти 26 тыс. детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке. При этом она выразила сожаление, что это будет на 8 тыс. детей меньше, чем в прошлом году.