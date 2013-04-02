Украина присоединилась к Протоколу против незаконного изготовления оружия

Верховная Рада Украины приняла Закон “О присоединении Украины к Протоколу против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составляющих частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 386 из 415 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона был разработан с целью выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для присоединения Украины к Протоколу против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составляющих частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, который дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Присоединение к протоколу засвидетельствует последовательность позиции Украины относительно налаживания и развития международного сотрудничества по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью, а также будет способствовать выполнению Украиной требований Еврокомиссии в рамках имплементации Плана действий относительно либерализации ЕС визового режима для Украины.

Протокол направлен на создание комплексной системы контроля за перемещением огнестрельного оружия, его составляющих частей и компонентов и боеприпасов к нему, а также укрепление сотрудничества между государствами, которые его подписали, в этой сфере.

На сегодняшний день участниками протокола являются 89 государств. От имени Европейского Союза протокол был подписан 16 января 2002 года.

Реализация принятого закона будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных назначений, предусмотренных для центральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит борьба с преступностью. В частности, проведение мероприятий, предусмотренных положениями протокола, будет осуществляться по бюджетной программе 1001050 "Обеспечение прав и свобод граждан, общества и государства от противоправных посягательств, охрана общественного порядка".

В то же время в пояснительной записке сказано, что осуществить точный расчет расходов не представляется возможным, поскольку объем расходов непосредственно зависит от количества единиц оружия, которое будет экспортироваться в будущем и на которое будет распространяться действие протокола.