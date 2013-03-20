Журналисты мира предостерегают украинскую власть от идеи Кузьмина

Международная федерация журналистов и ее европейский подраздел - Европейская федерация журналистов, предостерегают украинскую власть от новой попытки ввести уголовную ответственность за клевету в Украине.

О соответствующей позиции Международной и Европейской федераций журналистов проинформировали УНИАН в пресс-службе Независимого медиа-профсоюза Украины.

«Журналисты организаций таких, как ЕФЖ, и международные организации, а также Совет Европы и ОБСЕ, пытаются покончить с уголовным преследованием за клевету по всей Европе, - сказал президент ЕФЖ Арне Кьониг. - Наша позиция понятна: уголовные законы о клевете являются не только непропорциональными, но они также имеют сдерживающий эффект для готовности и способности журналистов делать свою работу эффективно».

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В частности, в федерациях журналистов отмечают, что 18 марта первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин вновь предложил ввести уголовную ответственность за клевету в Украине.

Партнерские организации МФЖ и ЕФЖ в Украине - Независимый медиа-профсоюз (НМПУ) и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) указывают, что аналогичное предложение было воспринято очень негативно осенью прошлого года и привело к массовым протестам журналистского сообщества. Они предупреждают, что новая попытка приведет к еще большей негативной реакции со стороны журналистов.

«Мы поддерживаем акции протеста украинских журналистов в этой борьбе, - сказал президент Международной федерации журналистов Джим Бумела. – Каждая попытка навязать уголовную ответственность за клевету является прямой угрозой для профессиональных журналистов, которые пытаются разоблачить взяточничество, коррупцию и кумовство в Украине».