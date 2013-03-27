Кужель призвала предпринимателей вставать, пока их «не начали отстреливать»

Народный депутат от «Батькивщины», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам предпринимательства Александра Кужель призвала предпринимателей присоединиться к акции оппозиции «Вставай, Украина!», пока их «не начали отстреливать».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», А.Кужель подчеркнула, что сегодня в Одессе произошел беспрецедентный случай, когда во время мирного собрания «по предпринимателям начали стрелять из огнестрельного оружия молодчики, нанятые местной властью».

А.Кужель отметила, что стрельба произошла на митинге под помещением суда, где рассматривался вопрос об изменении меры пресечения для арестованного лидера предпринимательского движения Евгения Хайкина, который в течении пяти лет отстаивает вопрос передачи рынка «Куяльник» в коммунальную собственность.

Она напомнила, что задержание Е.Хайкина произошло во время обыска на рынке «Куяльник», когда он попросил представителей милиции предоставить ему ордер на обыск. По словам А.Кужель, тогда ему было предложено проехать в участок, чтобы получить копии документов на обыск, где он и был задержан.

А.Кужель также отметила, что сегодня по окончании заседания суда, когда представители предпринимательского движения начали «снимать проплаченный незаконными владельцами рынка митинг на телефоны, бритоголовые молодчики начали отбирать у предпринимателей телефоны, применяя грубую физическую силу, а один из них достал оружие и начал стрелять, в результате чего были ранены несколько человек».

По словам народного депутата, милиция задержала молодчика, который имеет разрешение на оружие. При этом в телефонном разговоре с руководством УМВД области А.Кужель подтвердили, что «молодчиков с оружием на митинг собрали руководители рынка «Куяльник».

«Предприниматели должны понять: или они объединятся, или их, вот так, по одному, начнут отстреливать», - сказала А.Кужель.

Она также сообщила, что губернатор Одесской области выразил свое неудовлетворение тем, что профильный комитет ВР по вопросам предпринимательской деятельности проведет выездное заседание в Одессе 8 апреля, на котором планирует рассмотреть вопрос рынка «Куяльник».

Как сообщал УНИАН, 27 марта около 12.00 возле здания Апелляционного суда Одесской области начались акции предпринимателей рынка «Куяльник», которые выступали в поддержку и против председателя одноименного кооператива Евгения Хайкина. (Е.Хайкин был задержан 22 марта по подозрению в мошенничестве. Уголовное производство проводится по предварительной классификации ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах)).

В 13.18 на линию «102» поступило сообщение о том, что на углу улиц Гайдара и Терешковой возле Апелляционного суда были слышны выстрелы.

Следственно-оперативная группа Малиновского райотдела милиции установила, что между гражданами возникла драка, в ходе которой пострадали два человека. Оба пострадавших были госпитализированы. Один из них получил ранение в лицо.

По «горячим следам» сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в совершении противоправных действий.