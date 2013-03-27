Сегодня Янукович встретится с председателем ПАСЕ

08:34, 27 марта 2013
Политика
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Сегодня Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом Миньоном.

Янукович проведет встречу с Миньоном

Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Встреча состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11).

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Время встречи будет сообщено дополнительно.

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