Сегодня Янукович встретится с председателем ПАСЕ

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом Миньоном.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Встреча состоится в Администрации Президента Украины (ул. Банковая, 11). По теме: Визит содокладчиков ПАСЕ в Украину был отложен по техническим причинам Время встречи будет сообщено дополнительно.

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