На украинско-венгерской границе на три месяца ограничили пропуск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Это ограничение связано с тем, что венгерской стороной начата модернизация пункта пропуска для автомобильного сообщения «Захонь», которая продлится предварительно до 12 июня 2013 года.

В связи с этим на этом направлении будет ограничено движение транспорта и осуществлена переориентация пассажиро-транспортного потока в другие пункты пропуска, говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан, которые будут пересекать государственную границу, учесть данную информацию.