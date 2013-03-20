На украинско-венгерской границе на три месяца ограничили пропуск
16:52, 20 марта 2013Политика
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Движение через международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Чоп» (Украина) - «Захонь» (Венгрия) с 19 марта частично ограничено.
В пункте «Чоп-Захонь» на три месяца ограничен пропуск / Фото с сайта vsekommentarii.com/
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Это ограничение связано с тем, что венгерской стороной начата модернизация пункта пропуска для автомобильного сообщения «Захонь», которая продлится предварительно до 12 июня 2013 года.
В связи с этим на этом направлении будет ограничено движение транспорта и осуществлена переориентация пассажиро-транспортного потока в другие пункты пропуска, говорится в сообщении.
Государственная пограничная служба Украины просит граждан, которые будут пересекать государственную границу, учесть данную информацию.
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