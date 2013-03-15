Тюремщики рассказывают, что Луценко стабильно здоровый

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, комментируя появление в некоторых СМИ информации о якобы резком ухудшении состояния здоровья Ю.Луценко, который находится в Менской исправительной колонии Черниговской области (№ 91).

В ГПтСУ подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

С целью объективного информирования общества по существу вопроса Государственная пенитенциарная служба сообщает, что 30 января, после проведения рекомендованного медицинского вмешательства, осужденный Ю.Луценко был выписан врачами киевской универсальной медицинской клиники «Оберег» из стационара.

С момента возвращения в исправительное заведение состояние здоровья Ю.Луценко постоянно находилось и находится под контролем медперсонала колонии, и рекомендации врачей клиники «Оберег» выполняются в полном объеме.

Кроме того, в пенитенциарной службе напомнили, что с момента возвращения в исправительную колонию Ю.Луценко 6 раз предлагался специализированный врачебный осмотр и медицинское обследование. Несмотря на то, что в состав медицинской комиссии был включен лечащий врач осужденного из клиники «Оберег», Ю.Луценко от предложенных осмотров и обследований отказывался.

От перевода в медико-санитарную часть исправительной колонии по возвращении из клиники «Оберег» Ю.Луценко также отказался.

Теперь состояние здоровья Ю.Луценко является стабильным, и никакой обеспокоенности у врачей не вызывает. Он продолжает получать рекомендованные врачами клиники «Оберег» медикаменты, заметили в ГПтСУ.