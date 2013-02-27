Кожара верит, что Украина сможет выполнить условия ЕС для подписания ассоциации

Украинская власть сможет выполнить условия для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года, и надеется, что ЕС примет "политическое решение" о подписании данного документа.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня в Варшаве сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в интервью журналистам.

"Я считаю, что те действия, которые мы должны сделать до саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе, они по силам и украинскому правительству, и парламенту", - сказал министр.

Глава украинского МИД отметил, что Украина готова уже сейчас подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, добавив, в то же время, что для этого на сегодняшний день нет согласия среди всех государств ЕС.

Он объяснил это сложной процедурой принятия решений в Евросоюзе, который объединяет 27 держав.

"В отличие от Украины, где политическая воля формируется намного проще, политическая воля в Евросоюзе - это сложный процесс. Нужно принять во внимание интересы главных органов ЕС, 27 столиц ЕС, ведущих политических партий", - отметил Л.Кожара.

Министр заявил, что проведенные им в последние дни встречи с представителями государств Европейского Союза вдохновляют его оптимизмом в этом деле.

"Я убежден, что есть положительная тенденция на пути подписания Соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал министр.

В то же время, на вопрос УНИАН Л.Кожара не дал прямого ответа на то, возможно ли подписание Соглашения об ассоциации без освобождения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

Министр сказал, что проблема выборочного правосудия затрагивалась во время его встреч в Брюсселе, Берлине и в Варшаве.

"На всех встречах сказал, что так, как трактуется Евросоюзом, что в Украине есть система репрессий оппозиции, то такой системы на сегодняшний день не существует", - сказал Л.Кожара.

Министр также отметил, что Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека относительно дела Ю.Тимошенко.

"Украина имеет обязательство перед Советом Европы выполнять решения этого суда. Мы посмотрим, что это будет за решение, и будем действовать в его духе", - отметил министр.

Л.Кожара добавил, что также "возможен прогресс" в решении дела Ю.Луценко в случае его "доброй воли".

Как сообщал УНИАН, лидеры Евросоюза по итогам последнего саммита Украина-ЕС, который состоялся в начале этой недели в Брюсселе, заявили, что ожидают большего прогресса от украинской власти в деле выполнения условий для подписания Соглашения об ассоциации.

Европейские политики отметили, что украинская власть должна продемонстрировать конкретные достижения к маю этого года, поскольку ЕС необходимо еще дополнительное время на внутренние процедуры, чтобы Соглашение об ассоциации могло быть подписано на саммите в ноябре.

Ранее западные политики неоднократно призывали украинскую власть освободить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, которых считают жертвами "выборочного правосудия", а действующая власть в Украине - правомерно осужденными коррупционерами.

Ряд экспертов считают, что Евросоюз может согласиться на подписание Соглашения об ассоциации с Украиной даже без освобождения Ю.Тимошенко, но, в то же время, другие категорически отвергают такую возможность.