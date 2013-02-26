Тимошенко требует публичности во время допроса свидетелей по делу Щербаня

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении сайта Ю.Тимошенко.

"Требую, чтобы свидетелей защиты, так же, как и свидетелей обвинения, допрашивали в открытых судебных заседаниях", - заявила Ю.Тимошенко.

По теме: Батькивщина: ГПУ разгласила фамилии свидетелей защиты Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Александр Плахотнюк, представляя позицию Ю.Тимошенко, также отметил ее желание присутствовать на судебном заседании по допросу свидетелей по делу. "Позиция Юлии Владимировны неизменна: она хочет присутствовать на допросах всех свидетелей", - подчеркнул он.

Как известно, 19 февраля Печерский районный суд Киева перенес на 4 марта допрос третьего свидетеля обвинения по делу об убийстве Е.Щербаня. Очередной "свидетель" - бывший председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир Щербань - не смог появиться на судебное заседание в связи с гипертонией.

Ранее Печерский районный суд Киева в рамках досудебного расследования дела об убийстве народного депутата Евгения Щербаня допросил двух свидетелей – Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева. Допросы обоих свидетелей проходили в отсутствие Ю.Тимошенко, несмотря на то, что экс-премьер-министр не отказывалась от участия в заседаниях суда, отмечает сайт Ю.Тимошенко.

Защита Ю.Тимошенко со своей стороны тоже заявила ходатайство о допросе свидетелей в судебном заседании.