Эксперт: Риск неподписания соглашения об ассоциации огромный - не менее 50%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач сегодня на пресс-конференции.

«Риск неподписания соглашения огромен, не менее 50%, а может, даже и больше», - утверждает В.Горбач.

По его мнению, в случае провала соглашения с ЕС правительство сможет обратиться ко второму заинтересованному в интеграции партнеру – России, однако для Украины теперь этот вопрос не является критическим, и страна полностью может жить дальше в том режиме, который есть сейчас.

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«Если так произойдет, и соглашение не будет достигнуто, придется существовать в том состоянии, в котором мы сейчас. Придется иметь дело с другим партнером с предложением по интеграции – Россией. Но мое мнение, что украинская власть не критически заинтересована и в этом предложении и не будет сломя голову бросаться в этот формат интеграции», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, Совет иностранных дел ЕС в своих заключениях от 10 декабря 2012 года подчеркнул возможность подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до запланированного на ноябрь Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, если Украина достигнет прогресса в вопросах совершенствования избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия, а также продолжении реформ, начатых в рамках Повестки дня ассоциации.