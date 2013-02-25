Женские организации призывают готовиться ко всеукраинской забастовке

Об этом на круглом столе в УНИАН сообщили участники сегодняшнего марша "Верните нам наши права", который был организован в Киеве рядом женских общественных организаций и поддержан другими общественными институтами, в том числе профсоюзами и Гражданским Конституционным конгрессом.

Сегодня утром участники марша передали Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады обращения с требованиями вернуть бесплатную медицину и образование, отменить пенсионную и медицинскую реформы, а также запретить продажу земли.

Также активисты требуют введения отдельной уголовной ответственности за насилие над женщинами.

В обращении отмечается, что сегодняшняя акция - лишь первый шаг, и ее последующий масштаб будет зависеть от реакции власти на выдвинутые требованиям.

“У нас, женщин, призвание которых - давать жизнь, нет больше сил и терпения смотреть на угасание нашей Отчизны, на ваше самодурство, которое вы называете “вертикалью власти”, на порожденную вами руину, которую вы называете “стабильностью”, - говорится в обращении.

Женское движение поддержали представители профсоюзных комитетов, и для наработки плана дальнейших действий после марша состоялся круглый стол, результатом которого стало принятие меморандума, в котором речь идет о намерении организовать Антикриминальную забастовку.

В документе изложены следующие требования: прекращение полномочий Президента Украины Виктора Януковича; отставка правительства Николая Азарова; роспуск недееспособной Верховной Рады Украины и проведение досрочных парламентских и президентских выборов. Но эти требования будут в дальнейшем прорабатываться.

В случае невыполнения выдвинутых требований представители общественных организаций будут призывать граждан Украины к бессрочной забастовке и проведению общенародного конституционного собрания при поддержке и под гарантии безопасности мировых государств.

“Мы убеждены, что новый общественный договор является единственной альтернативой криминальной власти и основой для построения современной, демократической, европейской Украины на принципах обычного права, традиционалистических ценностей и христианской этики”, - говорится в меморандуме.

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Во время круглого стола речь шла о том, что все ветви власти в Украине исчерпали ресурс доверия. “Небывалый рост преступности, политическая коррупция, рейдерство под прикрытием силовых структур, политически мотивированное судопроизводство, присвоение государственного имущества и ресурсов свидетельствуют о тотальной криминализации властных институтов, что фактически поставило украинских власть предержащих в один ряд с международными преступными группировками. Это означает, что именно власть находится вне границ Конституции и законов Украины, является антинародной, оккупационной и враждебной каждому гражданину Украины”, - отмечают авторы меморандума.

По словам председателя Всеукраинского женского движения “За свободную Украину” Раисы Шматко, в сегодняшнем марше приняли участие настоящие патриоты Украины. Она сообщила, что в регионах таких людей очень много, но по финансовым причинам они не смогли приехать в Киев, в то же время готовы поддерживать дальнейшие планы и действия на местах. В частности, уже сегодня в поддержку столичного марша были проведены подобные акции в Крыму, Харькове, Комсомольске.

“Я думаю, что наша власть вряд ли в состоянии выполнить наши требования, потому что для этой власти наши требования - это ее смерть. А это говорит о том, что мы должны работать над тем, чтобы что-то менять в стране. Дальше так жить невозможно. Я, как женщина, не хочу, чтобы наши дети уезжали со своей родной земли...”, - заявила Р.Шматко.

Председатель Гражданского Конституционного конгресса Юрий Збитнев подчеркнул, что общественные организации и профсоюзы должны действовать вместе, по единому плану и организовать широкомасштабное движение, что должно привести к отставке действующей власти.

“Конституционная ассамблея - это та идея, которую выражали мы очень давно. Речь идет о конституционном собрании, о прямой демократии, когда согласно 5-й статье Конституции, независимо от того, кто Президент или Верховная Рада, каждая группа людей является легитимной только тогда, когда ее все поддерживают. Мы можем из трудовых коллективов, профсоюзов, из организаций местного самоуправления выдвинуть собственно своих кандидатов и образовать новую вертикаль власти, легитимную вертикаль власти. То есть, речь идет о создании параллельных структур власти, создании ненасильственного сопротивления действующему режиму, который сегодня, эксплуатируя природные ресурсы, забирая наше здоровье, наше имущество, наши средства, поставил себя вне закона”, - заявил Ю.Збитнев.

По его словам, нынешняя власть является антинародной и “представляет опасность как для страны, так и для ее населения”, потому эту власть следует “изъять” легитимным, конституционным путем.

“20 марта мы, скорее всего, проведем совместную акцию возле Администрации Президента и озвучим политические требования, и возьмем курс на проведение Конституционного собрания в стране”, - сообщил по результатам круглого стола Ю.Збитнев.