Томенко говорит, что до 2015 года Украине общественное вещание не светит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат Украины заявил сегодня на заседании коллегии Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

В частности, выступая на заседании коллегии, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр Курдинович напомнил, что правительство внесло в парламент законопроект об общественном вещании. А.Курдинович отметил, что, по мнению многих экспертов, данный документ является лучшим из всех, что предлагались в этой сфере.

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Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Н.Томенко в то же время заявил, что, по его мнению, к 2015 году Верховная Рада сможет принять профильный в этой сфере законопроект лишь в первом чтении. При этом Н.Томенко добавил, что лично для него не имеет значения, будет это правительственный или депутатский законопроект. Н.Томенко заявил, что, как по политическим, так и по экономическим причинам, к 2015 году большего парламент сделать не сможет.

Он объяснил, что в нынешней ситуации граждане не в состоянии платить фактически еще один налог на содержание общественного телеканала. В связи с этим Н.Томенко призвал руководителей как центральных, так и региональных телерадиокомпаний как первый шаг к общественному вещанию создать своеобразные общественные советы. По его мнению, в эти структуры могли бы войти специалисты, которые помогли бы построить и программную, и редакционную политику государственных ТРК.