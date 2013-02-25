Томенко думает, что Нацсовет надо увольнять за замену радио «Культура» «Шансоном»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая на заседании коллегии Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Н.Томенко напомнил, что профильный комитет ВР намерен заслушать отчет Нацсовета.

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Он в который раз раскритиковал деятельность этого органа и заявил, что руководство Нацсовета объясняет, что вроде бы люди просят выдавать лицензии на вещание на территории Украины радиостанциям “Шансон”, “Шарманка”. Вместе с тем, по словам Н.Томенко, такие радиостанции как “Культура”, “Проминь” лишены надлежащего ресурса для вещания.

Н.Томенко заявил, что он лично настроен на отставку руководства по результатам отчета Нацсовета.

В то же время, по его словам, по действующему закону, необходимо, чтобы это решение поддержала не только Верховная Рада, но и Президент Украины.

Как известно, председателем Нацсовета является Владимир Манжосов.