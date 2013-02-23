Томенко: регионалы не смогут работать, пока не выгонят человек 10

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал журналистам.

В частности, комментируя разблокирование работы ВР, Н.Томенко заметил, что, как он и прогнозировал, разблокирование парламента началось с компромиссного варианта - своеобразного перехода к персональному голосованию, которое должно завершиться внедрением новой системы «Рада», которая, безоговорочно, будет носить исключительно персональный характер принятия решений.

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«Но вполне очевидно, что даже в этой «переходной версии» персонального голосования для того, чтобы Партии регионов влиять на результат принятия решений, ей необходимо решить вопрос с примерно десятью депутатами, которые в силу разных обстоятельств не ходили раньше и, очевидно, сейчас не будут ходить и работать в сессионном зале», - сказал политик.

Он заметил, что выход из такой ситуации простой: депутаты Партии регионов должны провести «профилактическую работу» с такими своими коллегами, а те, соответственно, написать заявления об отказе от депутатских мандатов. «На замену им придут те народные депутаты, которые находятся в партийном списке ниже. Это позволит мобилизовать депутатов и обеспечить эффективную работу фракции Партии регионов», - считает Н.Томенко.

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«С другой стороны, мы все равно обречены вносить изменения в Регламент ВР о минимизации использования так называемой процедуры сокращенного голосования, упорядочении голосования законопроектов во втором чтении и ряд других решений, которые бы начали превращать Верховную Раду в парламент Украины», - отметил политик.