Депутат ВР заявляет о фальшивом обращении в прокуратуру от его имени

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам О. Медуница, об этом он узнал только вечером в четверг, 21 февраля.

По словам депутата, кто-то подал в прокуратуру обращение якобы от его имени на депутатском бланке.

«Коллеги в Верховной Раде говорят, что это первый случай, когда подделывают подпись народного депутата. Шосткинские предприятия уже месяц проверяют сотрудники прокуратуры, якобы, после моего обращения. Но я никакого обращения не писал. Документ – подделка. Буду обращаться в правоохранительные органы, чтобы проверили, кто подписывается вместо народного депутата», - сказал О. Медуница.

При этом депутат подчеркнул, что обращение в правоохранительные органы готовят его помощники и оно обязательно будет подано в ближайшее время.

В «псевдозапросе» народного депутата на имя прокурора Сумской области говорится о нарушении налогового законодательства на ряде шосткинских предприятий как частной формы собственности, так и государственной, в том числе на предприятиях оборонного комплекса. В частности, говорится о том, что с целью уменьшения уплаты налогов в государственный и местный бюджеты, работникам официально оформляют минимальную зарплату, а остальную часть зарплаты выплачивают «в конвертах», хотя в соответствии с трудовым законодательством минимальная заработная плата предусмотрена только за легкий и не квалифицированный труд. Письмо датировано 16 января 2013 года.

По словам О. Медуницы, копию этого фальшивого документа он получил вчера от одного из предприятий Шостки.