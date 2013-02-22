Оппозиция держит осаду ВР - с новым плакатом и листовками

Народные депутаты из оппозиционных фракций продолжают блокировать работу Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в президиуме находятся более 10 представителей «УДАРа», возле трибуны - представители “Батькивщины” и “Свободы”.

В то же время в сессионном зале появился новый плакат с надписью “За Україну - в Європі!”, ниже написано “За Україну без” и нарисован перечеркнутый портрет мужчины в короне.

В то же время на рабочих местах депутатов лежат листовки под заглавием “Третій рік руїни: стабільний занепад”. В листовках говорится, в частности, о том, что Украина возглавила список стран, которые страдают от торговли людьми, и заняла второе место в мире по смертности населения. Также в этой листовке написано, что “украинский Президент - самый дорогой глава государства в Европе”. Внизу листовки размещена символика ВО “Батькивщина”.

В настоящее время представители всех фракций частично находятся в сессионном зале. Лидер «УДАРа» Виталий Кличко общается со своими однопартийцами, которые блокируют президиум.