Ефремова рассмешили требования Кличко

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что в парламенте не достигнуты договоренности о внесении изменений в Регламент из-за предложенных оппозицией требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал во время брифинга, отметив, что накануне лидер «УДАРа» Виталий Кличко выдвинул дополнительные требования относительно изменений к регламенту, которые выглядели “смешно”.

В частности, отметил он, предлагалось, чтобы народные депутаты регистрировались в присутствии счетной комиссии и под объективами камер.

В конце дня, отметил А.Ефремов, все предложения были сняты, однако день переговоров был уже потерян.

Он также сообщил, что предложил к рассмотрению закон об ответственности депутатов за неявку на работу, который предусматривает, что если народный депутат на протяжении 3 пленарных заседаний в течение месяца не был на работе, то у 226 депутатов или спикера появляется право подать на депутата в суд, который может лишить его мандата.

Также А.Ефремов напомнил, что зарегистрирован законопроект об ответственности депутата за блокирование ВР.

“Почему-то у наших коллег от оппозиции не вызывает оптимизма рассмотрение этих законопроектов”, - сказал А.Ефремов.