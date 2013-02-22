Эксперт думает, что Кузьмину захотелось поиграть в комиссара Каттани

Но с другой стороны такие заявления могут быть и элементом самозащиты первого заместителя Генпрокурора. Такое мнение в эфире «5 канала» высказал политический эксперт, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко.

«Мне кажется, что вот в этой личной войне Кузьмина против Кучмы есть элементы не просто самопиара. Мне кажется здесь личный стиль - он хочет играть роль украинского комиссара Каттани, который ведет войну и против Тимошенко, и против Кучмы. А сейчас еще есть дополнительный мотив - мне кажется, что такими заявлениями Кузьмин делает линию самозащиты. В СМИ появились заявления, что нужно уволить Кузьмина, как человека, который инициировал дела против Луценко и против Тимошенко. А сейчас, сказав такие обвинения против Кучмы, он страхуется - если уволят, то уволят не за то, что Тимошенко преследовал, а за то, что хотел открыть дело против Кучмы», - заявил Фесенко.