Попов взял себе заместителем экс-министра

Бывший министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор Корж назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение сегодня подписала заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега.

В соответствии с разделением обязанностей между заместителями председателя КГГА, В.Корж будет заниматься сферами культуры, образования и науки, молодежи и спорта, медицины и социальной защиты населения.

Справка УНИАН. В.Корж родился в Харькове в 1957 году.

Занимал должность министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта с декабря 2006 года по декабрь 2007 года. Народный депутат пятого и шестого созывов.