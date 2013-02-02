Герега не пойдет в мэры Киева

Как передает корреспондент УНИАН, Г.Герега об этом заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве во время лыжных соревнований «Кубок дипломатических миссий».

«Что касается участия в мэрских выборах, то у меня нет таких амбиций, поэтому я даже не принимала никаких решений, и я думаю, что принимать участия в избирательной гонке на выборах мэра я не буду», - сказала секретарь Киевсовета.

Г.Герега подчеркнула, что в настоящее время для нее важнейшей задачей является принятие горсоветом бюджета Киева на 2013 год, в котором будут предусмотрены муниципальные надбавки к зарплатам учителей и медиков, а также объем средств, необходимый на обеспечение развития Киева.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о составлении Л.Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Г.Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.