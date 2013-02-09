Политолог считает предупреждения от Евросоюза "предпоследними"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Если Соглашение об ассоциации не будет подписано в ноябре на саммите «Восточного партнерства», то абсолютно точно шансы у нас появятся только после 2015 года, так как во внимание будет приниматься уже развитие внутриполитической ситуации после президентских выборов», - сказал он.

В.Фесенко отметил, что «домашняя работа», которую ЕС предложил Украине выполнить, касается не только исполнительной власти, но и парламента.

«Я думаю, что об этом должна помнить и оппозиция. Надо решать вопросы не только о том, как будет осуществляться персональное голосование, но надо и согласовывать приоритеты законодательной работы с учетом европейской повестки дня», - сказал В.Фесенко.

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Он считает последние жесткие заявления комиссара Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле и Президента Литвы Дали Грибаускайте предпоследними европейскими предупреждениями.

«Я не исключаю, что на финише, когда дедлайн будет близок, последуют последние предупреждения», - сказал эксперт.

По мнению В.Фесенко, жесткие заявления последовали от представителей ЕС потому, что в Евросоюзе «уловили», что некоторые руководители в Украине считают, что соглашение может быть прописано автоматически, «что Европа так хочет подписать соглашение, что закроет глаза на все».

Как считает В.Фесенко, критические оценки будут звучать и на саммите Украина - ЕС.

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Эксперт отметил, что Украина имеет шанс подписать Соглашение об ассоциации осенью этого года при условии выполнения заявленных требований, но существует большой риск того, что Украина может остаться в зоне «стратегической неопределенности».

«Существует возможность, что к концу года мы окажемся в привычном для себя положении стратегической неопределенности. Это не лучший вариант для страны, поскольку он делает нас зависимыми от Москвы и других внешнеполитических рисков», - подчеркнул В.Фесенко.