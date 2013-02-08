Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine, перевод которого приводит Инопресса.

Как отмечает издание, Н.Азаров отмел напрочь обвинения в том, что процессом по делу отбывающей в настоящее время наказание Юлии Тимошенко манипулировали сверху, и в том, что экс-политик содержится в "нечеловеческих условиях" – и именно из-за этого власти ЕС не спешат подписывать Соглашение об ассоциации. "Надо руководствоваться стратегическими интересами, поскольку речь идет о судьбе не только украинского народа, но и всего Евросоюза, - считает Н.Азаров. - Случай Тимошенко и Луценко - это временные проблемы". По мнению премьер-министра, политикам не следует позволять "второстепенным вопросам выходить на первый план и влиять на действительно важные, приоритетные". "Правительство не может никоим образом повлиять на решение суда", - заявил Н.Азаров и добавил, что в стране нет гражданского движения, требующего освобождения Ю.Тимошенко - как раз потому, что "украинцы знают, как страдает Украина от соглашений, заключенных при ней". "Это знает любая старушка в самой глухой украинской деревне", - сказал Н.Азаров.

«То, что в настоящее время Украина платит за газ в десять раз больше, чем в 2005 году, - это результат договора, подписанного премьер-министром Ю.Тимошенко с ее тогдашним коллегой Владимиром Путиным в 2009 году», - сказал Н.Азаров и добавил, что правительство страны уже делает все возможное, чтобы не быть "просителем" в российско-украинских отношениях.

На вопрос, «хочет ли Владимир Путин превратить Киев в своего сателлита», премьер Украины не смог дать однозначного ответа. «Мне хотелось бы верить, что российская сторона готова рассматривать нас в качестве независимого государства», - сказал Н.Азаров, напомнив, что подписаны двусторонние соглашения о дружбе и сотрудничестве.

Что касается Соглашения об ассоциации с ЕС, то тут Украина может быть полезна последнему с точки зрения транзита природного газа: в стране имеется современная система с подземными хранилищами, способными увеличить поставки в случае сильных морозов, отметил Н.Азаров.

Он считает целесообразным создание трехстороннего консорциума, в котором Европа выступала бы в качестве покупателя, Россия - продавца, а Украина - транзитного государства. "Нам надо сесть с россиянами за стол переговоров и найти совместное решение", - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве заявил, что Украина и Европейский Союз не должны утратить шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранении недостатков, выявленных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.