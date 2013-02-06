Грибаускайте говорит Януковичу, что думать о Тимошенко уже некогда

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте отмечает, что пребывание представителей украинской оппозиции в тюрьме не самое достойное решение, и затягивание с решением этих вопросов может привести к дальнейшей задержке с подписанием Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем в Вильнюсе, Д.Грибаускайте отметила, что ЕС не будет диктовать Украине, как решать этот вопрос, но, по ее словам, пребывание оппозиции в тюрьме «не самое достойное решение».

“Именно поэтому мы обращаемся к власти, напоминаем, что дальнейшее затягивание с решением именно этих вопросов может привести к дальнейшей задержке с подписанием Соглашения (об ассоциации Украины с Евросоюзом – УНИАН)”, - сказала Президент Литвы.

В то же время Д.Грибаускайте выразила надежду, что Украина выполнит все рекомендации ЕС и Соглашение об ассоциации будет подписано в этом году.

Как сообщал УНИАН, Президент Литвы Д.Грибаускайте посетила Юлию Тимошенко в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове 11 мая 2012 года.

В тот же день Президент Литвы обсудила с Президентом Украины Виктором Януковичом возможность изоляции Украины со стороны Европейского Союза, если не будет решен вопрос с экс-премьер-министром Ю.Тимошенко.

Д.Грибаускайте сообщила журналистам после встречи с В.Януковичем: «Я говорила, что если не будет найдено решение с гарантиями лечения и гарантиями правовыми всем заключенным от оппозиции и всем остальным людям, то, конечно, к такой стране отношение будет критическим и конечно, один или другой уровень изоляции гарантирован», - сказала Президент Литвы.

Также Д.Грибаускайте выразила надежду, что смогла донести к В.Януковичу позицию Европейского Союза в отношении Ю.Тимошенко.

Президент Литвы подчеркнула, что «информация, поступающая от дружественой страны, информация, которую говорит друг, должна быть услышанной». «Я надеюсь, что эту информацию я смогла донести, конечно, решение будет за Президентом Украины», - отметила Д.Грибаускайте.

Д.Грибаускайте также прибавила, что понимает, насколько важно в данном случае мнение Европы для любого государства.