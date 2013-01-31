«Батькивщина»: Дела Щербаня просто физически не существует

Об этом говорится в заявлении партии «Батькивщина», переданном УНИАН.

«Прошло почти две недели с тех пор, как генпрокурор Виктор Пшонка объявил о завершении следствия по делу и вручении подозрения о совершении преступления Ю.Тимошенко. Однако за это время защитники и лидер оппозиции так и не смогли получить материалы дела, несмотря на то, что Ю.Тимошенко подала уже 2 соответствующих запроса, а защитники Сергей Власенко и Александр Плахотнюк – 3, и сегодня такие запросы будут поданы снова», - сказано в заявлении.

«Из слитой в прессу «выписки из подозрения» мы понимаем, что дела нет. Не может быть уголовного дела, если обвинение содержат лишь одну конкретную дату - дату убийства Евгения Щербаня – и никакого конкретного свидетельства ни одного конкретного свидетеля событий», - отметили в «Батькивщине».

«А промедление прокуратуры с выдачей материалов дела защитникам лишь укрепляет нас во мнении, что «дела Щербаня» просто физически не существует», - убеждены в оппозиции.

«Генеральная прокуратура зашла настолько далеко в слепом выполнении команд Януковича, который уже забывает подкреплять свои голословные заявления о возбуждении уголовных дел против Ю.Тимошенко собственно уголовными делами», - заявили в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, 29 января защитники экс-премьер-министра Украины А.Плахотнюк и С.Власенко заявили, что до сих пор не получили доступа к материалам дела, по которому Ю.Тимошенко на основании фальсифицированных доказательств выдвинуто обвинение в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

В тот же день начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курись заявил, что до сих пор ни одного ходатайства от адвокатов бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко не поступало.

«В частности, ходатайство о получении материалов уголовного дела поступило к нам лишь сегодня. Оно будет рассмотрено в установленный законом срок, а материалы соответственно будут предоставлены защите», - сказал он.