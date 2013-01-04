Пинзеник: правительство должно прекратить жить в долг

Поэтому бюджет 2013 года должен быть пересмотрен и одобрен без дефицита, сообщается на официальном сайте партии «УДАР».

«При утвержденном законом объеме доходов общего фонда государственного бюджета Украины в 322 миллиарда гривен в государственную казну фактически поступило 288 миллиардов, что на 10% меньше запланированных доходов. Таким образом, дефицит бюджета приближается к критическим значениям 2009-2010 годов», - отметил В.Пинзеник.

Народный депутат констатировал, что прирост доходов общего фонда был одобрен в размере 21,2%, однако реально в государственную казну поступило лишь на 8,6% больше средств.

В.Пинзеник отметил, что безоговорочный «налоговый рекорд» установил НБУ, перечислив в казну на 79% больше запланированной суммы, которая вдвое превышает показатель предыдущего года. «В декабре прошлого года почти каждая четвертая гривня поступлений в общий фонд шла от НБУ. Это крайне тревожная «налоговая» активность Нацбанка», - заметил он.

Как сказал В.Пинзеник, непростая ситуация с казначейским счетом в течение последних месяцев и дефицит средств может привести к невыполненным бюджетным обязательствам страны.

«Это уже сформированный дефицитный «навес» в и без того непростой бюджет 2013 года. Правительство должно подать необходимый экономике и гражданам страны правильный сигнал и прекратить жить в долг, поэтому бюджет 2013 года должен быть пересмотрен и одобрен без дефицита», - подчеркнул он.