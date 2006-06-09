В Киеве убит активист движения «За Украину, Беларусь и Россию»
12:56, 09 июня 2006Политика
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Хадарцев был в «ЗУБРе» ответственным за мобилизацию
В Киеве выстрелом в голову убит активист Всеукраинского движения “За Украину, Беларусь и Россию” Юрий Хадарцев.
Как сообщил УНИАН проинформированный источник в правоохранительных органах, убийство произошло 8 июня днем на одном из кладбища Соломенского района столицы.
По информации собеседника агентства, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Мотивы и обстоятельства убийства выясняются, возбуждено уголовное дело, следствие ведет прокуратура Соломенского района Киева.
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