В Киеве убит активист движения «За Украину, Беларусь и Россию»

В Киеве выстрелом в голову убит активист Всеукраинского движения “За Украину, Беларусь и Россию” Юрий Хадарцев.

Как сообщил УНИАН проинформированный источник в правоохранительных органах, убийство произошло 8 июня днем на одном из кладбища Соломенского района столицы.

По информации собеседника агентства, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении этого преступления. Мотивы и обстоятельства убийства выясняются, возбуждено уголовное дело, следствие ведет прокуратура Соломенского района Киева.