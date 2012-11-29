Королевская отзывает судебный иск к социологам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Королевская сообщила сегодня журналистам перед началом заседания Хозяйственного суда Киева по рассмотрению этого иска.

«Мы отзовем свой иск, поскольку дальнейшее рассмотрение этого дела считаем абсолютно бессмысленным», - сказала Н.Королевская.

По ее словам, врагами партии сегодня являются не социологи, а власть.

Она также добавила, что партия «Украина – Вперед!» полностью разделяет оценку выборов со стороны экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, в частности, относительно их фальсификации.

В свою очередь, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что официально не слышал от самой Н.Королевской этого заявления, однако соответствующую информацию ему уже передал адвокат.

«Мне кажется, что это хорошо, что партия признала свои ошибки», - сказал он.

По словам В.Паниотто, если таким образом социологи будут полностью реабилитированы, то они в дальнейшем не будут судиться с Н.Королевской и ее партией.

Как сообщал УНИАН, 8 октября были обнародованы данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии. По данным этого исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшие выходные дни, то за партию «Украина - Вперед!» проголосовали бы 2,1% избирателей.

11 октября партия «Украина - Вперед!» подала в Хозяйственный суд Киева иск на фонд «Демократические инициативы» и КМИС с требованием опровергнуть обнародованную информацию о рейтинге поддержки партии.

На парламентских выборах 28 октября за партию "Украина - Вперед!" проголосовали 1,58% избирателей.