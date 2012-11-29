Группа "Первое декабря": образ уверенной власти превратился в карикатуру

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении инициативной группы «Первое декабря», оценивающем избирательную и послевыборную ситуацию в Украине.

«По результатам голосования мы в первую очередь чувствуем окрепшую надежду на здоровые силы в нашем обществе - те силы, которые не остались безразличны, не продали свои голоса и во многих острых ситуациях не допустили в парламент откровенных мошенников. В Украине есть и национальный, и демократический дух, и его силы преобладают», - подчеркнули участники группы «Первое декабря» - Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуративский и Игорь Юхновский.

Они также добавили, что «чувствуют обеспокоенность в обществе и видят проявления воли людей отстаивать свой голос».

Участники группы осудили действия власти: «Заверения властей в демократической безукоризненности выборов остались пустым звуком. Мы возмущены тем, что в избирательный процесс были привлечены силовые структуры. Факты демонстративных нарушений перечеркнули демократический характер выборов».

Инициативная группа «Первое декабря» считает, что ответственность за это в полной мере лежит на власти во главе с Президентом Украины.

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«Фарс с многодневными подсчетами голосов, страх перед мирными собраниями, манипуляции с результатами голосований превращают образ уверенной власти в скандальную карикатуру, вызывающую удивление в нашем обществе и в мире», - подчеркнули участники группы «Первое декабря» и отметили, что «особо цинично выглядит давление на уже избранных депутатов».

В заявлении в то же время отмечено: «Достижение справедливого и демократического строя всего нашего государства - это дело не только представителей политических сил от власти или оппозиции, а задача всего народа».

Поэтому участники группы «Первое декабря» намерены предложить ориентиры для совместной работы, которые будут содержаться в «Украинской Хартии свободного человека», которую обнародуют уже в ближайшее время.

«В этой Хартии хотим представить свое виденье, что надо делать нам как единому сообществу, и как задействовать личные и коллективные усилия для общего блага», - сказали участники группы «Первое декабря».

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Справка УНИАН. Инициативная группа «Первое декабря» создана в 20-ю годовщину референдума. В состав группы входят ведущие представители национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евген Сверстюк, Вадим Скуративский, Игорь Юхновский. Инициативная группа «Первое декабря» видит своей миссией установления в стране правил игры, основанных на общечеловеческих ценностях, которые сегодня востребованы украинским обществом.