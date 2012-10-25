Группа «Первое декабря» верит, что у членов избиркомов есть совесть

Участники инициативной группы «Первое декабря» - Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуративский, Игорь Юхновский – призвали участников выборов, прежде всего работников Центральной избирательной комиссии и избирательных комиссий, не становиться участниками зла.

Об этом говорится в обращении группы «Первое декабря» накануне выборов.

«Призываем участников выборов, а больше всего работников Центральной избирательной комиссии и каждого избирательного участка: не становитесь соучастниками зла. Не оправдывайте себя мыслью, что от вас ничего не зависит», - говорится в обращении.

Обращаясь к работникам ЦИК и членам комиссий, участники группы «Первое декабря» отметили: «Не оправдывайте себя мыслью, что от вас ничего не зависит. Вы - причастны, потому что выбрали ответственность». Также известные интеллектуалы призвали работников избирательных комиссий не поддаваться давлению.

«Вы не являетесь заложниками ситуации. Вы не являетесь винтиками системы. Каждый античеловеческий замысел становился возможным благодаря слабкодушной мысли непроизвольных исполнителей об их якобы непричастности. Вы - причастны, потому что выбрали ответственность. От вас зависит честность в подсчете голосов - выборе людей, а следовательно, наша общая судьба. Не теряйте достоинство, оно слишком важно для нас всех. Не согнитесь под злом!», - призывают известные общественные деятели.

«Понимаем, что в распоряжении общества нет танков, нет пулеметов, но у них, у этих простых людей, есть возможность совершить общественное сопротивление, и такая возможность, в частности, реализовывается и тогда, когда выходят на площадь и просто стоят. Есть возможность организовать духовное сопротивление власти, и это очень эффективное средство», - отметил, в частности, один из участников инициативной группы Мирослав Попович.