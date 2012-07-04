Группа «Першого грудня»: Языковой мятеж - результат дерзкого замысла

Инициативная группа «Первого декабря» просит граждан осознать, что «языковой» мятеж направлен против каждого из нас, поскольку впервые в украинской истории проводит между людьми языковую границу. «Это — результат дерзкого и злоумышленного замысла. Это — покушение на Украину и единство нашего народа», говорится в переданном УНИАН заявлении Инициативной группы «Первого декабря» в связи с событиями 3 июля в Верховной Раде Украины.

Участники Инициативы «Первого декабря» обращаются сегодня ко всему украинскому обществу и каждому украинскому гражданину, независимо от его происхождения, языка, веры или взглядов с заявлением, в котором подчеркивают, что «3 июля 2012 года в Верховной Раде Украины состоялся антиконституционный «языковой» мятеж». «Ни один честный человек, который бы хотел высказать свое непредвзятое слово, не найдет другого определения», - подчеркивают они.

Группа «Первого декабря» отмечает, что «содержание проголосованного «языкового» законопроекта является примером фальшивого законотворчества, которое не решает никакой принципиальной языковой проблемы в Украине, не заботится о языковых запросах национальных общин, а вместо этого использует часть русскоязычных украинцев для раскола Украины, общественного противостояния и раздора».

Они констатируют, что «способ, каким был принят «языковой» законопроект, свидетельствует о катастрофе украинского парламентаризма и поражающей деградации парламентской традиции. Парламент окончательно превратился в место бездумного «кнопкодавства», он утратил свою общественную легитимность».

Как отмечается в заявлении, «на глазах общества «языковой» законопроект был проголосован по-воровски, с циничными комментариями участников, которые не боятся ни своего преступления, ни гражданского осуждения».

Участники Инициативы «Первого декабря» подчеркивают, что чувство личной чести и жизненный опыт дают им право на такие оценки. «Мы с сожалением и болью видим беспомощность всех политических сил и законодательных инструментов, которые бы должны были встать на пути «языкового» мятежа», - отмечают они и добавляют: «В таких обстоятельствах слово для защиты принадлежит народу и каждому честному человеку без малейшей разницы, на каком языке он общается».

«Принятый «языковой» законопроект является фактом заговора, лжи и преступления. Наша совесть не позволяет принять такой закон и считать его законным решением украинского парламента. Этот документ относится к традиции украинофобии и никогда не станет частью национальной политической и правовой жизни нашего государства», - убеждены участники Инициативы «Первого декабря».

Они считают, что «в Украине должно появиться современное ясное, недвусмысленное и справедливое языковое законодательство, которое даст толчок развитию государственного украинского языка и возьмет под надлежащую защиту языки всех национальных общин. Формирование такого законодательства - задача не для политических мошенников и воров, а для всех политических сил Украины, которые должны найти силы и мудрость проработать необходимые законодательные инициативы открытым и честным перед нашим народом способом».

«Мы не приемлем «языковой» мятеж. Мы осуждаем преступников, совершивших его вопреки закону и морали», - заявляют участники Инициативы «Первого декабря» и добавляют: «Ждем, что Президент Украины и председатель Верховной Рады, осознавая возможные угрозы, используют свои полномочия, чтобы не допустить введения проголосованного документа в формальное действие».

В то же время они призывают все политические и общественные силы страны обжаловать принятое 3 июля решение в судебном порядке.

«Мы призываем каждого украинского гражданина выразить свой протест и осуждение», - заявляют они.

«Защита украинского языка становится символом защиты нашей государственности. Мы призываем всех честных людей Украины к действию - сделать личный украиноязычный выбор: покупать украиноязычные книги и журналы, поддерживать украиноязычное кино, телевидение, культуру. Потому что отныне речь идет о выборе не только языковом, но и моральном», - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что мы все должны помнить, что и украиноязычные, и русскоязычные граждане Украины являются законными гражданами своего государства, а потому не могут быть объектами надругательства. «Необходимой предпосылкой их цивилизованного сожительства является взаимная солидарность, которая сделает невозможной искусственную поляризацию общества и сталкивание одних граждан с другими», – убеждены участники Инициативы.

«Сегодня объектом атаки является украинский язык, поэтому встанем все на его защиту, потому что только так защитим себя от наемников, которые хотят продать свободное будущее нашей страны, нашего народа, наших детей и внуков», - подчеркивается в заявлении Инициативной группы «Первого декабря», которое подписали Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуративский, Игорь Юхновский.