К премьерству Тимошенко приблизят 12 законопроектов

Фракции будущей демократической коалиции намерены принять 12 законопроектов одним пакетом до избрания премьер-министра и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что речь идет о законопроектах, принятие которых предусмотрено соглашением о создании коалиции между БЮТ и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, речь идет о принятии закона, который предусматривает отмену неприкосновенности и льгот народных депутатов, а также принятие в новой редакции закона о Кабинете министров.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом пакете есть законопроект относительно введения императивного мандата а также пакет документов, которые касаются проведения досрочных выборов мэра Киева и Киевского городского совета.

Она подчеркнула, что в пакете, который демократическая коалиция предлагает принять ВР, есть законопроекты, касающиеся функций местных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также центральных органов власти.

По ее словам, в этом пакете есть законопроекты о функциях Внутренних войск Украины, а также о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства; утверждение устава ГУАМ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в пакете также есть закон об оппозиции. Она подчеркнула, что коалиция готова учитывать предложения оппозиционных фракций в данный законопроект.