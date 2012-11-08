Власенко говорит, что Тимошенко очень похудела и почти не передвигается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко продолжает голодать 10-й день подряд и состояние ее здоровья ухудшается. «Как может быть удовлетворительным состояние здоровья у человека, который по сути не имел надлежащего лечения все это время, который не имел доступа к свежему воздуху все это время, который не имел доступа к нормальным обычным вещам, которые необходимы для здоровья и еще сейчас 10-й день находится в голодовке?», - сказал С.Власенко. «Юлия Владимировна визуально очень похудела. Я не являюсь специалистом, но это видно. Она очень слаба, она практически не может ходить сама, она не получает никакого лечения сейчас вообще, на сколько я знаю», - сказал защитник.