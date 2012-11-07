Тимошенко - 10 дней без еды и лекарств

Голодовка экс-премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, объявленная ею в знак протеста против фальсификаций выборов, длится уже десятые сутки.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«При этом власть не выполняет ни одного из требований, провозглашенных лидером оппозиции, и продолжает цинично искажать результаты волеизъявления украинцев», - отметили в «Батькивщине».

Объединенная оппозиция обращает внимание украинских граждан и международного содружества на поведение власти, которая, «пытаясь во что бы то ни стало, в обход всех законов украсть мандаты для ставленников Партии регионов», не обращает внимания ни на судебные иски, ни на масштабные протесты граждан, ни на радикальные меры – голодовку лидера оппозиции.

«Во время голодовки Юлия Тимошенко не получает лечения, и 10 дней без еды и лекарств – это тот срок, который вынуждает нас чрезвычайно серьезно беспокоиться о ее здоровье», - подчеркнули в «Батькивщине».

При этом в Объединенной оппозиции также отметили, что оценки международных миссий наблюдения полностью совпадают с провозглашенными Ю.Тимошенко требованиями: подсчет голосов ведется с беспрецедентными фальсификациями.

«Кроме того, в нескольких наиболее авторитетных организациях мира – в частности, в Freedom House и ОБСЕ – ведутся серьезные разговоры о применении персональных санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц, ответственных за нарушения», - говорится в заявлении.

По словам его авторов, все эти факты доказывают солидарность мира с позицией лидера украинской оппозиции.

«И Юлия Тимошенко, и Объединенная оппозиция «Батькивщина» отмечают, что не признают выборы до тех пор, пока не будет зафиксирована победа последнего кандидата от оппозиции на тех округах, где протоколы с мокрыми печатями, общественный и параллельный подсчет голосов засвидетельствовали преимущество оппозиции над властью», - подчеркивается в заявлении.