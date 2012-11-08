Власенко: власть перекладывает ответственость за жизнь Тимошенко

Об этом заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины»

«Не нужно немецким врачам никуда ехать, чтобы решать, как лечить Юлию Тимошенко, потому что они уже трижды делали по этому поводу официальные письменные заявления. Нужно создать условия, в которых немецкие врачи смогут лечить Юлию Владимировну. И все», - отметил С.Власенко.

Он напомнил, что эти официальные заявления немецких врачей неоднократно были переданы в пенитенциарную службу, Качановскую колонию, МИД, Министерство здравоохранения и харьковскую больницу «Укрзалізниці».

«Однако в условиях, которые искусственно созданы пенитенциарной службой по указанию Януковича, лечение невозможно, поскольку нарушается базовый принцип конфиденциальности в отношениях между врачом и пациентом и делается невозможным нормальное проведение медицинских процедур», - отметил защитник.

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С.Власенко напомнил, что «немецкие врачи в своих неоднократных официальных заявлениях выражали возмущение круглосуточным наблюдением за Юлией Тимошенко и появлением 18 октября в Интернете видео с процедурного кабинета, снятого скрытой камерой, что является конфиденциальной медицинской информацией и нарушением основных прав человека и находится за пределом нравственности».

По его словам, «немецкие врачи готовы лечить Юлию Тимошенко где угодно, где будут созданы надлежащие условия для эффективного лечения, где не будет нарушаться принцип конфиденциальности. Это может быть и клиника «Шарите», как предложили немецкие врачи, и любое другое медицинское учреждение. Главное, чтобы не нарушались принципы, которыми руководствуется весь цивилизованный мир».

«Не нужно цинично перекладывать ответственность за жизнь и здоровье Юлии Владимировны на немецких врачей, не нужно в очередной раз и безосновательно требовать их приезда», - подчеркнул защитник.

По словам С.Власенко, «личную и персональную ответственность за жизнь и здоровье лидера оппозиции несет Виктор Янукович, который лично принимал решение о незаконном заключении Юлии Тимошенко, лично принимал решение о непредоставлении ей медицинской помощи и лично давал указания создать условия, делающие невозможным нормальное лечение».

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Как сообщал УНИАН, 7 ноября адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк заявил, что состояние здоровья экс-премьера, которая 10-й день голодает, резко ухудшилось.

В то же время он сказал, что Ю.Тимошенко не собирается прекращать голодовку, пока общественность и международное сообщество не признает, что выборы были сфальсифицированы.

«Она все-таки будет продолжать голодовку, пока не будут признаны фальсификации», - сказал А.Плахотнюк.

В свою очередь украинские специалисты приняли решение повторно обратиться к лечащим врачам Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите», чтобы пригласить их прибыть в Харьков и дать свои рекомендации «относительно последующего медицинского сопровождения пациентки», сообщили накануне в ЦКБ «Укрзалізниці».

Украинские врачи также выразили надежду, что немецкие специалисты убедят Ю.Тимошенко завершить голодовку.