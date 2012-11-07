Адвокат: Состояние здоровья Тимошенко резко ухудшилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Состояние Юлии Владимировны резко ухудшилось. Сегодня она почти не встает», - сказал А.Плахотнюк.

Он прибавил, что экс-премьеру очень трудно передвигаться. По мнению адвоката, ухудшение состояния здоровья Ю.Тимошенко может быть связанное как с голодовкой, которая длится 10-й день подряд, так и с тем, что она не принимает никаких лечебных процедур.

А.Плахотнюк прибавил, что Ю.Тимошенко не собирается прекращать голодовку, пока общественность и международное сообщество не признает, что выборы были сфальсифицированы.

«Она все-таки будет продолжать голодовку, пока не будут признаны фальсификации», - сказал А.Плахотнюк.