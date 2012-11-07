Адвокат: Состояние здоровья Тимошенко резко ухудшилось

17:25, 07 ноября 2012
Политика
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Состояние здоровья экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, находящейся в стационаре Центральной клинической больницы в Харькове, резко ухудшилось.

Юлия Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Состояние Юлии Владимировны резко ухудшилось. Сегодня она почти не встает», - сказал А.Плахотнюк.

Он прибавил, что экс-премьеру очень трудно передвигаться. По мнению адвоката, ухудшение состояния здоровья Ю.Тимошенко может быть связанное как с голодовкой, которая длится 10-й день подряд, так и с тем, что она не принимает никаких лечебных процедур.

А.Плахотнюк прибавил, что Ю.Тимошенко не собирается прекращать голодовку, пока общественность и международное сообщество не признает, что выборы были сфальсифицированы.

«Она все-таки будет продолжать голодовку, пока не будут признаны фальсификации», - сказал А.Плахотнюк.

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