Врачи Минздрава напомнили Тимошенко, что голодовка вредна для здоровья

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, сегодня, 6 ноября, отказалась от медицинского осмотра врачами Министерства здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте харьковской ЦКБ «Укрзалізниці».

Врачи медицинской комиссии Минздрава «предложили Ю.Тимошенко медицинский осмотр для определения путей дальнейшего медицинского сопровождения, выработки медицинских рекомендаций».

«Как и раньше, от медицинского осмотра Ю.Тимошенко отказалась. Состоялось лишь собеседование с членами медицинской комиссии и врачами ЦКБ «Укрзалізниці», - говорится в сообщении больницы.

По информации сайта медзаведения, врачи дали свои рекомендации о медикаментозном и физиотерапевтическом лечении, соблюдении двигательного и питьевого режимов в ближайшие дни. Медики Минздрава также «настоятельно рекомендовали» Ю.Тимошенко немедленно завершить голодовку.

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В ЦКБ «Укрзалізниці» отметили, что украинские специалисты приняли решение повторно обратиться к лечащим врачей Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите», чтобы пригласить их прибыть в Харьков и дать свои рекомендации «о дальнейшем медицинском сопровождении пациентки». Украинские врачи также выразили надежду, что немецкие специалисты убедят Ю.Тимошенко завершить голодовку.

«Учитывая вышеупомянутое, а также тот факт, что лечащими врачами Ю.Тимошенко являются врачи немецкой клиники «Шарите», члены медицинской комиссии Минздрава приняли решение опять обратиться к немецким коллегам. Украинская сторона приглашает врачей Ю.Тимошенко в ближайшие дни прибыть в Украину с целью осмотра, обследования и выработки рекомендаций о дальнейшем медицинском сопровождении пациентки. Украинские врачи надеются, что специалисты клиники «Шарите» дополнительно повлияют на Ю.Тимошенко, чтобы она завершила процесс голодовки», - говорится в сообщении больницы.

Врачи Минздрава также отметили, что «действуют исключительно в интересах пациентки, и продолжают принимать все возможные меры с целью убеждения Ю.Тимошенко отказаться от политически мотивированной голодовки и продолжить надлежащее лечение».

Члены медицинской комиссии констатировали, что Ю.Тимошенко не выполняет лечебных назначений немецких врачей, и это не позволяет осуществлять реабилитационный процесс.

В комментарии корреспонденту УНИАН адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк отметил, что на сегодняшний день не видит необходимости приезда немецких медиков.

«Говорить, что есть необходимость приезда немецких врачей, пока нет оснований потому, что они свое мнение по поводу возможности проведения дальнейшего лечения в условиях ЦКБ уже высказали. Есть письменное заявление врачей. Я, например, такой необходимости пока не вижу, хотя информации достоверной о том, будут ли они приезжать, у меня нет», - сказал А.Плахотнюк.