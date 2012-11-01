Молоко до конца года может подорожать

Об этом УНИАН сообщил глава совета директоров Союза молочных производителей Украины Вадим Чагаровский.

«В структуре себестоимости цельномолочки сырье составляет 60%, это может быть 2-3% рост», - сказал В.Чагаровский.

По словам эксперта, молочное сырье до декабря текущего года подорожает на 5-7% в связи с сокращением объемов производства. Однако с декабря цены стабилизируются.

По теме: 80% сгущенного молока на прилавках Украины - подделка

В целом, отметил эксперт, молочного сырья на сегодня достаточно, и поэтому традиционного для зимнего периода 15-25% подорожания молока и молочных продуктов не ожидается.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла закон, который предлагал отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, которые являются объектами государственного ценового регулирования.

Однако Президент Виктор Янукович ветировал этот закон.