80% сгущенного молока на прилавках Украины - подделка

"Из 10 банок - 6-8 на прилавках - вредная подделка, не имеющая ничего общего с молоком". Об этом ТСН заявила специалист центра независимых экспертиз «ТЕСТ» Нина Кильдий.

Чаще всего молоко заменяют пальмовым маслом, титановыми белилами и мелом.

"Производители даже молочный жир уже ленятся добавлять в продукт", - сообщил начальник хроматографической лаборатории "Укрметртестстандарта" Владимир Тищенко и добавил, что настоящая сгущенка делается только из молока и сахара.

Со своей стороны врачи-диетологи говорят, что пальмовое масло, которым злоупотребляют производители сгущенного молока, очень вредно для человеческого организма. Такие растительные жиры забивают сосуды, трансформируются в ткань, трудно выводятся из организма и вызывают ранний атеросклероз и ишемическую болезнь сердца. Также производители сгущенки часто грешат тем, что даже сахар в продукте заменяют синтетическими аналогами. Конечно, на этикетке об этом ни слова, хотя такие химические соединения запрещено употреблять детям до 7 лет.

По результатам тестов эксперты назвали следующие марки продукции, которую можно безопасно потреблять: Первомайского завода, Харьковского, Рогачев (Беларусь) и ТМ "Премия".