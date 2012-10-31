Свобода начала бессрочную акцию против фальсификаций в Белой Церкви

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», возле Белоцерковского горсовета больше тысячи жителей города собралась в поддержку кандидата в народные депутаты Украины от ВО «Свобода» Александра Марченко.

Участники акции протестуют против грубой фальсификации результатов голосования Белоцерковской окружной комиссией во главе с В.Подгайной в пользу провластного кандидата Виталия Чудновского.

Доверенное лицо кандидата в депутаты А.Марченко Александр Хозеев подчеркнул, что окружная избирательная комиссия оформила итоговый протокол о результатах голосования с завышенными результатами В.Чудновского. Эти результаты были фальсифицированы путем механического вычета – по 10, 20, 50 или даже 100 голосов – от результатов остальных кандидатов, утверждает он. У кандидата от партии «УДАР» Р.Григоришина в графу «В.Чудновский» было отнято 950 голосов, добавил он.

Итоговый протокол, который подписали позавчера вечером члены ОИК, до сих пор не обнародован. В выдаче его копий доверенным лицам кандидатов в депутаты ОИК отказывает.

30 октября Центральная избирательная комиссия не приняла итогового протокола ОИК №90, поскольку председатель окружной комиссии не предоставил протоколов участковых избирательных комиссий.

Как напомнили в «Свободе», в 14.30 в Киевском окружном административном суде началось слушание по административному иску кандидата А.Марченко к ОИК №90 о признании действий субъекта властных полномочий противоправными.

В соответствии с данными протоколами с мокрой печатью и подписями руководителей и членов УИК, на сайте Центризбиркома искажены результаты голосования в 39 избирательных участках округа №90, на которых кандидату В.Чудновскому доплюсовано 1 729 голосов избирателей, заявляют в «Свободе». Параллельный подсчет голосов избирателей по протоколам УИК, проведенный городской «Свободой», засвидетельствовал победу А.Марченко с преимуществом в 1 393 голоса над В.Чудновским, добавили в партии.