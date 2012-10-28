Пьяный избиратель устроил дебош на избирательном участке
В Запорожской области избиратель в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в участковой избирательной комиссии, вырвав у членов комиссии списки избирателей и бросив их в урну для голосования.
Как сообщил УНИАН руководитель Запорожской областной организации Комитета избирателей Украины Роман Пятигорец, на УИК № 320511 (ОИК №81 - г.Токмак, Веселовский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области – УНИАН) «пьяный избиратель очень агрессивно вел себя на участке, потом выхватил списки избирателей и кинул их вместе с бюллетенем в урну для голосования».
Он также отметил, что к моменту инцидента на участке проголосовало около 50% избирателей.
Информацию о происшествии УНИАН подтвердил председатель ОИК №81 Владимир Костенко, сообщивший, что информация об инциденте передана в правоохранительные органы.
Как сообщил УНИАН начальник штаба ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег Курочкин, сообщение о данном правонарушении уже зарегистрировано, по факту происшествия Приморским РОВД проводится проверка.